Dans certaines circonstances, des applis et des jeux peuvent tourner dix à quinze pour cent plus lentement sur Windows 11 en présence d'un CPU d'AMD. Les deux entreprises annoncent la sortie d'une solution ce mois-ci encore.

Il s'agit en l'occurrence de deux incidents qui peuvent impacter les performances sur le nouveau système d'exploitation. Dans le premier cas, il est question de la latence dans la cache L3 qui serait trois fois plus élevée par rapport à ce qu'elle est avec Windows 10. Cela a des effets sur le 'memory subsystem access time', qui fait que certaines applications prestent moins bien de l'ordre de trois à cinq pour cent. Pour les 'jeux souvent utilisés dans eSports', cela peut osciller entre dix et quinze pour cent et ce, même si AMD ne révèle pas de quels jeux il s'agit.

Le second problème concerne UEFI CCPC2 et fait en sorte que les 'threads' (fils) ne sont pas exécutés sur le coeur le plus rapide du CPU. Il en résulte ici encore des performances moindres, surtout sensibles sur les CPU à huit coeurs ou plus et un TDP (consommation de courant) de 64W.

Les deux problèmes seront corrigés ce mois-ci encore au moyen de mises à jour Windows et AMD.

Ancienne barre des tâches

Windows 11 est disponible depuis cette semaine, mais un tel lancement va généralement de pair avec la découverte de petits problèmes, étant donné qu'un certain nombre de personnes utilisent pour la première fois le nouveau système. C'est ainsi que certains d'entre eux affirment sur Reddit voir apparaître lors de l'installation l'ancienne barre des tâches de Windows 10 dans la nouvelle interface. Le genre de chose qui devrait s'arranger sous peu.

Il s'agit en l'occurrence de deux incidents qui peuvent impacter les performances sur le nouveau système d'exploitation. Dans le premier cas, il est question de la latence dans la cache L3 qui serait trois fois plus élevée par rapport à ce qu'elle est avec Windows 10. Cela a des effets sur le 'memory subsystem access time', qui fait que certaines applications prestent moins bien de l'ordre de trois à cinq pour cent. Pour les 'jeux souvent utilisés dans eSports', cela peut osciller entre dix et quinze pour cent et ce, même si AMD ne révèle pas de quels jeux il s'agit.Le second problème concerne UEFI CCPC2 et fait en sorte que les 'threads' (fils) ne sont pas exécutés sur le coeur le plus rapide du CPU. Il en résulte ici encore des performances moindres, surtout sensibles sur les CPU à huit coeurs ou plus et un TDP (consommation de courant) de 64W.Les deux problèmes seront corrigés ce mois-ci encore au moyen de mises à jour Windows et AMD.Windows 11 est disponible depuis cette semaine, mais un tel lancement va généralement de pair avec la découverte de petits problèmes, étant donné qu'un certain nombre de personnes utilisent pour la première fois le nouveau système. C'est ainsi que certains d'entre eux affirment sur Reddit voir apparaître lors de l'installation l'ancienne barre des tâches de Windows 10 dans la nouvelle interface. Le genre de chose qui devrait s'arranger sous peu.