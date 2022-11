Il semblerait que Microsoft expérimente la publicité dans les menus de Windows 11. Dans celui d'arrêt du PC, Microsoft promeut ses propres services.

L'utilisateur de Twitter Albacore montre une capture d'écran où on voit apparaître la petite phrase 'back up your files' (sauvegardez vos fichiers), 'sign up for Microsoft Account' (inscrivez-vous à un compte Microsoft) ou 'complete your profile' (complétez votre profil) dans le menu d'arrêt du PC. Il s'agit là respectivement de publicités pour OneDrive, créer un compte chez Microsoft ou le compléter.

Turns out OneDrive isn't the only thing that can be advertised here, prompts for creating a Microsoft Account can appear as well 😔 pic.twitter.com/ZXjdv44Byn — Albacore (@thebookisclosed) November 7, 2022

A notre connaissance, il s'agit d'un test qui ne se manifeste pas chez tous les utilisateurs. Mais ce n'est pas la première fois que Microsoft intègre de la publicité non-désirée dans ses logiciels. C'est ainsi que la version gratuite d'Office Web Apps en contenait autrefois déjà, de même que le navigateur Edge.

Tout comme chez Meta ou Google, Microsoft gagne aussi de l'argent avec des annonces numériques, même si cela semble être principalement pour promouvoir ses propres services. Il n'existe actuellement aucun plan formel d'intégrer un grand nombre de publicités dans Windows 11.

Un Senior Program Manager de Windows Insider réagit au tweet d'Albacore en déclarant que des 'variations' sont expérimentées dans Windows Insider, tout en renvoyant à une petite mention dans la documentation signalant aux utilisateurs qu'ils doivent prendre certaines mesures. Mais dans la logique de Microsoft, cela couvre aussi la promotion de services commerciaux.

Pousser les utilisateurs dans une certaine direction

Microsoft tente assez souvent d'exploiter sa position pour, avec Windows, pousser les utilisateurs dans une certaine direction. C'est ainsi que tout utilisateur de Windows 10 reçoit depuis cet été plusieurs fois par mois au démarrage un avertissement, selon lequel le PC n'est pas encore tout à fait paré. Il s'agit là d'une tentative trompeuse de faire migrer les gens vers Windows 11. Ce n'est que si vous cliquez à plusieurs reprises sur 'reporter' ou 'plus tard' que vous accédez à votre système d'exploitation familier.

