Windows 10 vous permettra de choisir de n'installer que les mises à jour sécuritaires

Il sera bientôt possible de contrôler les mises à jour dans Windows 10 et de n'installer que les updates régulières et de postposer les plus consistantes.

