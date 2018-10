Windows 10 va vous permettre de supprimer des applis préinstallées

Microsoft annonce ce changement sur son blog. Il s'agit là d'une préfiguration de la prochaine mise à jour pour Windows 10, qui devrait être déployée en avril de l'année prochaine. Avec cette update, il devrait être possible de supprimer certaines applis fournies d'origine avec Windows 10.

Les applis qui resteront de toute façon sur votre ordinateur, seront Cortana et le navigateur Edge et ce, même si vous les utilisez peu. Par contre, vous pourrez vous débarrasser de 3D Viewer, de la calculette, de Calendar, Groove Music, Mail, Movies & TV, Paint 3D, Snip & Sketch, Sticky Notes, ainsi que de l'enregistreur de sons. Et si vous deviez par la suite regretter cette décision, vous pourrez de nouveau les télécharger de Windows Store.

Microsoft est occupée depuis quelque temps déjà à rationaliser davantage son système d'exploitation et à permettre aux utilisateurs de retirer ses boufficiels ('bloatware') de leur système. Dans la mise à jour d'octobre de cette année, il était déjà possible de supprimer Microsoft Solitaire Collection, My Office, OneNote, Print 3D, Skype, Tips et la météo. Cette mise à jour d'octobre a cependant aussi provoqué la perte de fichiers et rendu des cartes son inutilisables. Il se peut donc que le déploiement de la prochaine update en avril prochain connaisse un peu de retard, afin cette fois peut-être d'en extraire les... pires bugs.