Sous l'appellation Project Reunion, Microsoft regroupe le développement d'applications via Windows API et l'Universal Windows Platform.

L'objectif de Microsoft est de simplifier le développement d'appareils Windows 10. Jusqu'à présent, ce développement se déroulait soit via la Windows API (Win32), soit via l'Universal Windows Platform (UWP). Elles sont désormais réunies et détachées du système d'exploitation sous-jacent.

Selon Microsoft, il sera ainsi plus facile d'actualiser et de moderniser les applis existantes, peu importe qu'elles soient écrites en C++, .NET ou React Native. Il y aura aussi une plate-forme rétro-compatible commune pour le code existant.

Microsoft donne elle-même davantage d'explications sur Project Reunion dans un communiqué posté sur ce blog. L'entreprise y annonce en outre une extension pour WebView2 avec prévisualisation .NET, ainsi que d'autres nouveautés en matière de création d'applis connectées.

