D'une version précoce de Windows 10, il apparaît que le système d'exploitation bénéficiera de paramètres rénovés de la consommation de l'accu et fournira davantage de détails à ce propos.

Le paramètre 'accu' de Windows 10 n'est pas l'élément le plus excitant du système d'exploitation, mais il deviendra nettement plus utile. Un utilisateur de Twitter appelé Albacore a en effet découvert dans Windows 10 Insider build 21313 que les paramètres allaient se présenter différemment.

© Albacore

Désormais, l'utilisateur sera surtout informé du pourcentage restant de l'accu, sans compter quelques paramètres qui s'adapteront en fonction d'une alimentation sur batterie ou sur courant. Les captures d'écran d'Albacore montrent notamment un nouveau graphique indiquant comment l'accu a été utilisé tout au long de la journée, tout en offrant une vision de sa consommation sur les sept derniers jours.

© Albacore

Avantage supplémentaire: l'utilisateur aura un aperçu par appli et la quantité d'énergie consommée, ce qui lui permettra de savoir quelles applications sont les plus énergivores.

On ignore encore quand la nouvelle fonction fera précisément son apparition, mais des notifications précédentes évoquaient un déploiement vers tous les utilisateurs durant la seconde moitié de 2021.

