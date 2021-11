Microsoft interrompt ses importantes mises à jour semestrielles pour Windows 10. Désormais, il ne s'agira plus que de mises à jour annuelles, tout comme pour Windows 11.

Depuis 2017, Microsoft sort deux volumineuses mises à jour: l'une au premier semestre et la seconde durant les six derniers mois de chaque année. A partir de November 2021 Update, qui sort actuellement, cela va changer. La prochaine vaste mise à jour n'est donc prévue que pour l'automne de 2022. Ce tempo restera d'application jusqu'en octobre 2025, lorsque le support de Windows 10 prendra fin.

Chez Microsoft, on déclare que ce nouveau rythme devrait simplifier la vie des utilisateurs. Sachez cependant que les mises à jour annuelles n'auront toutefois rien à voir avec les mises à jour sécuritaires. Ces dernières ne seront pas modifiées et sortiront chaque deuxième mardi du mois ('Patch Tuesday'). Les importantes mises à jour seront, elles, destinées à ajouter de nouvelles fonctions au système d'exploitation.

L'utilisateur qui ne souhaite pas installer directement ces volumineuses mises à jour, ne sera pas tenu de le faire. Les versions Home et Pro de Windows 10 seront actualisées tous les 18 mois, et les versions Enterprise et Education le seront tous les 30 mois. Cela signifie que vous disposerez respectivement d'1 an et demi et de 2 ans et demi pour installer les mises à niveau.

Depuis 2017, Microsoft sort deux volumineuses mises à jour: l'une au premier semestre et la seconde durant les six derniers mois de chaque année. A partir de November 2021 Update, qui sort actuellement, cela va changer. La prochaine vaste mise à jour n'est donc prévue que pour l'automne de 2022. Ce tempo restera d'application jusqu'en octobre 2025, lorsque le support de Windows 10 prendra fin.Chez Microsoft, on déclare que ce nouveau rythme devrait simplifier la vie des utilisateurs. Sachez cependant que les mises à jour annuelles n'auront toutefois rien à voir avec les mises à jour sécuritaires. Ces dernières ne seront pas modifiées et sortiront chaque deuxième mardi du mois ('Patch Tuesday'). Les importantes mises à jour seront, elles, destinées à ajouter de nouvelles fonctions au système d'exploitation.L'utilisateur qui ne souhaite pas installer directement ces volumineuses mises à jour, ne sera pas tenu de le faire. Les versions Home et Pro de Windows 10 seront actualisées tous les 18 mois, et les versions Enterprise et Education le seront tous les 30 mois. Cela signifie que vous disposerez respectivement d'1 an et demi et de 2 ans et demi pour installer les mises à niveau.