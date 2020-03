Pour Windows 10, Microsoft annonce dénombrer mensuellement 1 milliard d'appareils actifs. Ce cap a été atteint cinq ans après le lancement du système d'exploitation.

C'est non sans fierté que Microsoft cite ce chiffre sur son blog. D'après l'entreprise, en l'espace d'un an, 200 millions d'installations Windows 10 actives sont venues s'ajouter. Fin 2018, le système d'exploitation tournait encore sur 800 millions d'appareils.

Ce cap important est donc atteint, même si cela arrive quelque peu trop tard pour Microsoft. En 2015, lors de l'introduction du système d'exploitation, l'entreprise avait en effet annoncé vouloir atteindre le milliard d'installations pour Windows 10 en 2018. Cet objectif avait été cependant secrètement annulé en 2016, lorsqu'il s'avéra que l'adoption du système se déroulait plus lentement qu'espéré.

La croissance du nombre d'appareils tournant sur Windows 10 va de pair - et ce n'est peut-être pas un hasard - avec la fin du support officiel de Windows 7. Le système d'exploitation particulièrement populaire de Microsoft de 2009 était encore supporté jusqu'en janvier de cette année et ne recevra plus de mises à jour gratuites.

