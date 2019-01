Windows 10 à présent davantage utilisé que Windows 7

Voilà ce qui ressort d'un rapport de Net Applications. 39,22 pour cent des ordinateurs dans le monde tournent actuellement sur Windows 10, soit un peu plus que les 36,90 pour cent qui tournent sur Windows 7.

C'est là une bonne chose pour Microsoft, parce que cela signifie qu'un de ses nouveaux systèmes d'exploitation pour tablettes et appareils mobiles prend enfin le dessus sur le Windows 7 classique. Windows 7 existe depuis dix ans, et Microsoft a en 2015 déjà supprimé une grande partie du support de ce système, même s'il est resté jusqu'il y a peu le système d'exploitation le plus populaire.

Cela est en grande partie dû à l'impopularité de ses successeurs Windows 8 et 8.1 qui, conjointement, ne représentaient que 5,33 pour cent du marché à la fin décembre 2018. C'est seulement un peu plus que Windows XP, l'énergique système qui tourne encore sur 4,54 pour cent des ordinateurs au niveau mondial. Quant à Windows Vista, il ne figure même plus sur la liste, puisqu'il est passé sous la barre d'un pour cent quelque part en 2017.

Pour être complets, sachez que Mac OS possède à présent 10,65 pour cent de part de marché, alors que les distributions Linux tournent sur 2,78 pour cent des ordinateurs de bureau et portables. Le marché des serveurs n'est pas inclus dans ces chiffres. Net Applications utilise pour ses chiffres les données de 160 millions de visiteurs uniques qu'elle contrôle.