Une mise à jour du code a pour but de rendre l'emblématique lecteur multimédia compatible également avec Windows 11.

Vous connaissez Winamp - du moins si vous un certain âge - comme étant l'un des plus populaires lecteurs multimédias d'avant l'ère du streaming. L'appli lisait les mp3 et d'autres fichiers musicaux (souvent extraits) et contenait tout un éventail d'habillages et de visualisations permettant d'agrémenter le tout. Avec la nouvelle version qui sort aujourd'hui, Winamp 5.9, les développeurs veulent au bout de quatre ans poser la base d'un lecteur multimédia adapté au temps présent.

Dans un premier temps, cela signifie surtout que le code sous-jacent a migré vers Visual Studio 2019 et que le lecteur a désormais besoin de Windows 7 pour tourner (au lieu de Windows XP pour les versions antérieures). Cela rend aussi l'appli compatible avec les plus récents systèmes d'exploitation tels Windows 11.

Au point mort

Depuis la percée de Spotify et consorts, le lecteur ne fait plus guère parler de lui. La version 5.666 avait été lancée en 2013 et ensuite, le développement du produit demeura en effet au point mort pendant longtemps. C'est en octobre 2018 que les développeurs lancèrent la version 5.8, après qu'elle ait d'abord fait l'objet d'une fuite en ligne. A présent - quatre ans plus tard -, voici donc qu'apparaît une nouvelle base sur laquelle les développeurs espèrent créer des fonctionnalités supplémentaires telles le support des plates-formes de streaming.

Vous connaissez Winamp - du moins si vous un certain âge - comme étant l'un des plus populaires lecteurs multimédias d'avant l'ère du streaming. L'appli lisait les mp3 et d'autres fichiers musicaux (souvent extraits) et contenait tout un éventail d'habillages et de visualisations permettant d'agrémenter le tout. Avec la nouvelle version qui sort aujourd'hui, Winamp 5.9, les développeurs veulent au bout de quatre ans poser la base d'un lecteur multimédia adapté au temps présent.Dans un premier temps, cela signifie surtout que le code sous-jacent a migré vers Visual Studio 2019 et que le lecteur a désormais besoin de Windows 7 pour tourner (au lieu de Windows XP pour les versions antérieures). Cela rend aussi l'appli compatible avec les plus récents systèmes d'exploitation tels Windows 11.Depuis la percée de Spotify et consorts, le lecteur ne fait plus guère parler de lui. La version 5.666 avait été lancée en 2013 et ensuite, le développement du produit demeura en effet au point mort pendant longtemps. C'est en octobre 2018 que les développeurs lancèrent la version 5.8, après qu'elle ait d'abord fait l'objet d'une fuite en ligne. A présent - quatre ans plus tard -, voici donc qu'apparaît une nouvelle base sur laquelle les développeurs espèrent créer des fonctionnalités supplémentaires telles le support des plates-formes de streaming.