La branche Benelux de Sophos a engagé Wim Feyen en tant que nouveau marketing manager. Précédemment, Feyen a été actif notamment chez Kaspersky Lab et chez Lenovo.

Dans sa nouvelle fonction, Feyen se focalisera sur la stratégie marketing générale et sur l'amélioration de l'image de l'entreprise auprès du public. De plus, il se concentrera aussi fortement sur les clients finaux et ce, en collaboration avec les revendeurs de Sophos. Feyen entend également développer des contacts commerciaux (leads) de qualité.

Ces dernières années, Wim Feyen a travaillé neuf années durant dans le secteur de la distribution et de la vente. Avant de devenir Head of Marketing Benelux & Nordics chez Kaspersky, il fut actif en tant que Commercial Marketing Manager Benelux pour Lenovo. C'est là qu'il fit pour la première fois connaissance avec Eric Farine, à l'époque Country Manager de Lenovo. En qualité de Regional Director Benelux chez Sophos, Farine est à présent un collègue direct de Feyen.

En collaboration avec Dutch IT Channel

