L'agence numérique Wijs ouvre pour la première fois une filiale à Bruxelles. Elle entend ainsi attirer de nouveaux clients et du nouveau talent dans la capitale.

Après s'être cantonnée des années durant à Gand, Wijs estime le moment venu d'ouvrir un deuxième bureau à Bruxelles. Cette filiale se focalisera sur UX et UI (User eXperience et User Interface). L'entreprise insiste sur le fait qu'elle conservera dans ses deux établissements la même culture et la même philosophie.

Wijs s'établit dans l'espace de 'coworking' DigitYser. Une présence dans la capitale devrait attirer du nouveau talent et rapprocher l'entreprise de ses clients importants, qui se trouvent pour la plupart à Bruxelles.

La nouvelle filiale sera dirigée par le business developer Kevin Verborgh, ainsi que par Kenny Desmet, qui se chargera du volet exploitation.