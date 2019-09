Un an après le rachat de Gents par l'agence numérique Wijs, l'intégration se termine par une nouvelle appellation, puisque l'agence opèrera désormais sous le nom 'Duke & Grace'.

En août 2019, l'agence de communications numériques Wijs décidait de racheter le 'bureau-boutique' interactif Gents. "C'est consolider ou être consolidé", avait déclaré le CEO de Wijs, Bart de Waele, à l'époque. Le rachat de Gents aboutit à présent sur une nouvelle entreprise de communications full service répondant au nom de Duke & Grace, dont Bart De Waele sera le CEO. "Duke & Grace combine le meilleur de Wijs et Gents: une expertise en créativité, stratégie et technologie", voilà comment il résume cette nouvelle étape.

L'ex-Wijs était surtout spécialisée dans la création et la mise en oeuvre de stratégies et de solutions numériques à long terme pour des marques et des entreprises, telles Belfius, Mutuelle Partena, Van Marcke et Rock Werchter. Parmi les clients de Gents, on trouve également des marques connues, telles Alpro, Ray-Ban, Infrabel et Midas. Avec sa nouvelle appellation, Duke & Grace entend se positionner sur le marché en tant qu'agence proposant des services intégrés: du stade du développement focalisé sur UX, jusqu'à ceux de l'image de marque ('branding'), du marketing et, si nécessaire aussi, de la consultance (stratégique).

Duke & Grace possède des filiales à Gand et à Bruxelles. Elle occupe quelque 110 experts qui collaborent en équipes multidisciplinaires et en studios spécialisés. David Vansteenbrugge - le Strategic Director chez Wijs - en devient le Managing Director. Quant à la CEO de Gents, Leen Van der Mijnsbrugge, elle occupera la fonction de Chief Growth Officer.