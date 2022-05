L'appli de messagerie WhatsApp va élargir le nombre d'utilisateurs des groupes. La taille des fichiers que vous pouvez partager, sera elle aussi amplifiée.

Voilà ce qu'annonce la filiale de Meta sur son blog. Cela signifie que vous pourrez dorénavant créer des groupes de 512 personnes. La limite de fichier passe entre-temps à 2 Go. Jusqu'à présent, vous pouviez envoyer des fichiers jusqu'à 100 Mo maximum. WhatsApp semble tester la nouvelle limite depuis quelques mois déjà.

Une dernière nouveauté, ce sont les emojis vous permettant de réagir directement à des propos. Des commentaires se trouvent déjà dans la plupart des services de messagerie de Discord à Slack, mais étaient jusqu'à présent absents de WhatsApp. Il n'est pas certain que vous les verrez immédiatement dans votre propre appli. Les changements seront en effet graduellement déployés et devraient aboutir chez tous les utilisateurs dans le courant des deux prochaines semaines.

Voilà ce qu'annonce la filiale de Meta sur son blog. Cela signifie que vous pourrez dorénavant créer des groupes de 512 personnes. La limite de fichier passe entre-temps à 2 Go. Jusqu'à présent, vous pouviez envoyer des fichiers jusqu'à 100 Mo maximum. WhatsApp semble tester la nouvelle limite depuis quelques mois déjà.Une dernière nouveauté, ce sont les emojis vous permettant de réagir directement à des propos. Des commentaires se trouvent déjà dans la plupart des services de messagerie de Discord à Slack, mais étaient jusqu'à présent absents de WhatsApp. Il n'est pas certain que vous les verrez immédiatement dans votre propre appli. Les changements seront en effet graduellement déployés et devraient aboutir chez tous les utilisateurs dans le courant des deux prochaines semaines.