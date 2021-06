Facebook va déployer une série de fonctions commerciales dans ses différentes applis. Facebook, Instagram et WhatsApp bénéficieront ainsi de nouvelles possibilités de shopping.

Mark Zuckerberg, le directeur de Facebook, a annoncé quatre nouvelles fonctions devant permettre aux utilisateurs de faire des achats via les différentes applis du géant technologique. Shops sur WhatsApp en est peut-être celle qui saute le plus aux yeux. Elle permettra aux utilisateurs de 'chatter' avec un magasin, avant d'y acheter quelque chose. Cette fonction ne sera provisoirement disponible qu'aux Etats-Unis.

Il y aura aussi une fonction Shops sur Marketplace, la plate-forme commerciale de Facebook. Les négociants pourront ainsi ouvrir un magasin en ligne sur Facebook avec une caisse assumée par le média social. Ce magasin fonctionnera directement aussi sur Facebook, Instagram et WhatsApp, selon Zuckerberg. La fonction devrait également débarquer en Europe.

Instagram recevra Visual Search, une fonction permettant de rechercher des produits sur base d'images. Citons enfin Shop Ads qui s'apparente surtout à un algorithme publicitaire encore plus personnalisé.

