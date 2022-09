La prochaine version de WhatsApp aura une nouvelle fonctionnalité appelée Call Link permettant de lancer plus facilement un appel (vidéo) d'un simple clic et d'y prendre part. Voilà ce que vient d'annoncer le directeur de Meta, Mark Zuckerberg, en personne par la voie d'un message sur Facebook.

Un Call Link fait exactement ce que son nom indique: établir un lien pour une communication audio ou vidéo à laquelle vous pouvez participer conjointement avec des amis, des membres de la famille ou des collègues. Ceux-ci0 peuvent ensuite prendre part à la conversation d'un seul clic. La nouvelle fonction sera disponible plus tard cette semaine dans WhatsApp et se dissimulera derrière l'onglet Appel.

WhatsApp a cette semaine aussi démarré des tests de communications vidéo de groupe pour un maximum de 32 personnes. On ignore encore quand cette fonction sera accessible à tout un chacun.

