Le service de messagerie populaire WhatsApp ne fonctionnera plus sur les anciens iPhone à partir du 24 octobre 2022.

A partir de la date susmentionnée, les utilisateurs Apple auront au minimum besoin d'un iPhone 5s pour expédier et recevoir des messages avec WhatsApp. Il s'agit là du 'plus ancien' smartphone encore en circulation supportant iOS 12, ce qui est une exigence pour les versions ultérieures de WhatsApp.

Les appareils tournant encore sur iOS 10 ou iOS 11 sont, selon le site web MacRumors, surtout des iPhone de type 5 et 5c. Ces derniers datent de respectivement 2012 et 2013.

Officiellement, WhatsApp nécessite dès à présent iOS 12, comme le signale cette page web, mais dans la pratique, des versions plus anciennes peuvent encore s'en sortir. Il ne faut cependant pas exclure alors que certaines fonctions sophistiquées de l'appli de messagerie ne répondent plus du tout (ou à peine).

A partir de la date susmentionnée, les utilisateurs Apple auront au minimum besoin d'un iPhone 5s pour expédier et recevoir des messages avec WhatsApp. Il s'agit là du 'plus ancien' smartphone encore en circulation supportant iOS 12, ce qui est une exigence pour les versions ultérieures de WhatsApp.Les appareils tournant encore sur iOS 10 ou iOS 11 sont, selon le site web MacRumors, surtout des iPhone de type 5 et 5c. Ces derniers datent de respectivement 2012 et 2013.Officiellement, WhatsApp nécessite dès à présent iOS 12, comme le signale cette page web, mais dans la pratique, des versions plus anciennes peuvent encore s'en sortir. Il ne faut cependant pas exclure alors que certaines fonctions sophistiquées de l'appli de messagerie ne répondent plus du tout (ou à peine).