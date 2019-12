Dès demain, le service de messagerie instantané WhatsApp ne fonctionnera plus sur les Windows phones. Il en ira bientôt de même sur les anciennes versions d'Android et d'iOS.

WhatsApp, la plate-forme de messagerie populaire de Facebook, a annoncé l'arrêt de son support sur quelques anciens téléphones. A partir du 1er janvier, l'appli ne sera ainsi plus utilisable sur les Windows phones, selon l'entreprise dans ses FAQ. Et à dater du 1er février, elle ne sera plus utilisable ni sur Android 2.3.7 ou antérieur, ni sur iOS 8 ou antérieur.

Il ne sera pas possible de transférer directement l'historique des messages vers une autre plate-forme, mais WhatsApp offre la possibilité d'exporter cet historique sous forme de pièce jointe à un courriel.