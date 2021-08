WhatsApp va désormais permettre d'envoyer des photos qui ne pourront être regardées qu'une seule fois par ceux/celles qui les recevront. Cette option peut s'avérer utile pour le partage d'informations confidentielles comme les mots de passe wifi, selon le service de clavardage. La fonction avait été annoncée il y a quelque temps déjà et est donc à présent réellement lancée.

L'expéditeur devra chaque fois cocher l'option. Les photos ne pourront alors ni être ouvertes une seconde fois par le réceptionnaire, ni être transférées ou stockées. Le destinataire pourra cependant effectuer une capture d'écran.

Si une photo n'est pas ouverte dans les deux semaines, elle disparaîtra automatiquement. On ignore encore dans quels pays la nouvelle fonction sera déployée.

Pas nouveau

Des images qui disparaissent automatiquement, c'est depuis assez longtemps déjà possible chez Snapchat notamment, mais Signal offre depuis belle lurette aussi la possibilité de faire disparaître les messages de clavardage (chat) et les fichiers médias après un certain délai. Sur ce plan, la nouvelle fonction a donc tout d'une manoeuvre de rattrapage sur la concurrence.

Ces derniers mois, WhatsApp a défrayé la chronique, après que de contrôleurs en confidentialité aient prévenu que ses nouvelles conditions d'utilisation ouvraient la voie à davantage d'échanges de données avec la société soeur Facebook. WhatsApp le dément fermement.

L'expéditeur devra chaque fois cocher l'option. Les photos ne pourront alors ni être ouvertes une seconde fois par le réceptionnaire, ni être transférées ou stockées. Le destinataire pourra cependant effectuer une capture d'écran.Si une photo n'est pas ouverte dans les deux semaines, elle disparaîtra automatiquement. On ignore encore dans quels pays la nouvelle fonction sera déployée.Des images qui disparaissent automatiquement, c'est depuis assez longtemps déjà possible chez Snapchat notamment, mais Signal offre depuis belle lurette aussi la possibilité de faire disparaître les messages de clavardage (chat) et les fichiers médias après un certain délai. Sur ce plan, la nouvelle fonction a donc tout d'une manoeuvre de rattrapage sur la concurrence.Ces derniers mois, WhatsApp a défrayé la chronique, après que de contrôleurs en confidentialité aient prévenu que ses nouvelles conditions d'utilisation ouvraient la voie à davantage d'échanges de données avec la société soeur Facebook. WhatsApp le dément fermement.