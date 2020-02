L'appli de messagerie populaire WhatsApp compte depuis ce mercredi deux milliards d'utilisateurs, soit un quart environ de tous les habitants de la Terre. WhatsApp avait atteint la limite du milliard d'utilisateurs en février 2016.

WhatsApp avait été lancée en 2009 par Brian Acton et Jan Koum. Ils avaient acheté un tout nouvel iPhone et ont estimé à l'époque que les gens pourraient utiliser une appli pour s'envoyer mutuellement des messages. Apple ne fournissait d'origine que Messages, une application pour l'envoi de SMS, MMS et iMessages (un service d'Apple même).

Avant que le duo ne se lance dans WhatsApp, Acton et Koum avaient déjà postulé chez Facebook pour un travail, mais leur candidature ne fut pas retenue.

En 2014, soit cinq ans plus tard, ils obtinrent réparation et comment! Facebook racheta en effet WhatsApp pour quelque 19 milliards de dollars. A l'époque, l'appli n'était du reste utilisée 'que' par 450 millions de personnes.

