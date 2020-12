Après le changement d'année, WhatsApp ne fonctionnera plus sur un certain nombre d'anciens smartphones. Voilà ce qu'a annoncé Facebook, la société-mère à l'initiative de l'appli de messagerie populaire, via un communiqué posté sur un blog.

Chaque année, ce sont quelques appareils qui disparaissent de la liste des smartphones supportant encore WhatsApp. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit généralement de modèles assez anciens. Il n'en va pas autrement cette année. Les utilisateurs d'un iPhone ne devront par exemple commencer à paniquer que quand leur appareil ne pourra plus faire tourner iOS 9 (on en est actuellement à la version 14 du système d'exploitation d'Apple). Plus concrètement, il s'agit de l'iPhone 4 de 2010 et de modèles plus vieux encore. A partir de l'iPhone 4s, il n'y a encore aucune crainte à avoir.

Si vous utilisez un appareil Android, il doit au minimum supporter la version 4.0.3 du système d'exploitation de Google. Ou Android Ice Cream Sandwich, pour les fines bouches, datant de décembre 2011. Quelques smartphones populaires (à l'époque), sur lesquels WhatsApp ne fonctionnera plus, ont pour nom Samsung Galaxy S II, LG Optimus Black, Motorola Droid RAZR et HTC Desire.

