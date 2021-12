Depuis cette semaine, WhatsApp permet aux utilisateurs d'avoir davantage voix au chapitre en ce qui concerne la durée de maintien de certains messages.

Le service de clavardage (chat) de Meta avait introduit l'année dernière déjà la possibilité d'autosuppression des messages. En août est venue s'ajouter aussi une fonction permettant de faire disparaître les photos et vidéos après visionnement. Et maintenant, WhatsApp va encore un pas plus loin.

Option par défaut

Jusqu'à présent, les utilisateurs devaient pour chaque clavardage indiquer s'ils voulaient voir disparaître les messages. Désormais, il leur sera possible de cocher les messages évanescents en tant qu'option par défaut. De plus, ils auront le choix parmi plusieurs durées: 24 heures, 7 jours ou 90 jours. Une fois cette fonction activée, tous les nouveaux clavardages privés entamés par vous ou par une autre personne seront paramétrés pour disparaître au terme de la durée choisie.

Pour certains clavardages, il vous sera du reste encore et toujours possible d'opter pour la conservation des messages. En matière de clavardages en groupe, ce sera la personne qui aura lancé le chat qui choisira.

Selon WhatsApp, la nouvelle fonction est optionnelle et n'exerce pas d'impact sur les messages existants. Si vous choisissez de passer aux messages de clavardage disparaissant par défaut, un message s'affichera dans vos chats pour informer vos interlocuteurs que vous avez opté pour ce paramètre par défaut. Il est clair que l'effacement de messages n'est pas une affaire personnelle.

Voici comment paramétrer un chrono par défaut pour vos messages Sur les téléphones Android et les iPhone, allez dans les paramètres de WhatsApp, cliquez successivement sur Compte, Confidentialité, Chrono par défaut pour messages et sélectionnez une durée. Si la fonction ne devait pas encore être visible, refaites un essai plus tard. Quelques jours peuvent en effet s'écouler, avant que WhatsApp n'ait déployé la fonction au niveau mondial.

