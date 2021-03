WhatsApp a désormais aussi implémenté la fonction des appels (vidéo) dans la version pour ordinateur de son appli. Actuellement, il n'est possible d'effectuer des communications entre deux interlocuteurs que via un PC ou un Mac, mais à l'avenir, il devrait y avoir aussi une option pour les appels de groupe.

L'appli desktop de WhatsApp est disponible depuis cinq ans tant pour Windows que pour macOS. Depuis le mois de décembre déjà, l'application de clavardage bien connue de Facebook effectuait des tests d'appel vidéo. Or voici à présent que la fonction est disponible pour tout un chacun: tout en haut de l'interface apparaissent désormais deux nouvelles icônes: une caméra et un mini-téléphone. Il suffit de cliquer dessus pour démarrer une communication.

Cryptage sécurisé

WhatsApp n'a encore rien divulgué sur la popularité des appels (vidéo) via l'appli, mais prétend sur son blog avoir traité 1,4 milliard d'appels vocaux et vidéo lors du passage à l'An Neuf, un habituel pic de trafic. Tout comme les messages de texte, les communications via WhatsApp sont cryptées bout-à-bout, selon l'entreprise.

'Avec un plus grand écran pour les appels vidéo, vous pourrez plus facilement collaborer avec vos collègues, mieux voir les membres de votre famille et vous libérer les mains pour vous déplacer dans un espace tout en parlant', prétend-on chez Whatsapp. Et d'ajouter que les 'appels desktop' fonctionnent 'sans problème' tant en mode debout que couché. La fenêtre de l'écran de votre ordinateur apparaît toujours à l'avant-plan, afin que vous ne manquiez pas les appels vidéo entre les onglets ouverts du navigateur ou d'autres fenêtres.

Il existe aussi une version web de WhatsApp, mais celle-ci ne supporte provisoirement pas encore la fonction d'appel vidéo.

L'appli desktop de WhatsApp est disponible depuis cinq ans tant pour Windows que pour macOS. Depuis le mois de décembre déjà, l'application de clavardage bien connue de Facebook effectuait des tests d'appel vidéo. Or voici à présent que la fonction est disponible pour tout un chacun: tout en haut de l'interface apparaissent désormais deux nouvelles icônes: une caméra et un mini-téléphone. Il suffit de cliquer dessus pour démarrer une communication.WhatsApp n'a encore rien divulgué sur la popularité des appels (vidéo) via l'appli, mais prétend sur son blog avoir traité 1,4 milliard d'appels vocaux et vidéo lors du passage à l'An Neuf, un habituel pic de trafic. Tout comme les messages de texte, les communications via WhatsApp sont cryptées bout-à-bout, selon l'entreprise.'Avec un plus grand écran pour les appels vidéo, vous pourrez plus facilement collaborer avec vos collègues, mieux voir les membres de votre famille et vous libérer les mains pour vous déplacer dans un espace tout en parlant', prétend-on chez Whatsapp. Et d'ajouter que les 'appels desktop' fonctionnent 'sans problème' tant en mode debout que couché. La fenêtre de l'écran de votre ordinateur apparaît toujours à l'avant-plan, afin que vous ne manquiez pas les appels vidéo entre les onglets ouverts du navigateur ou d'autres fenêtres.Il existe aussi une version web de WhatsApp, mais celle-ci ne supporte provisoirement pas encore la fonction d'appel vidéo.