Le nombre d'utilisateurs de WhatsApp ne semble plus vraiment progresser au bout de douze années d'existence. L'appli de clavardage a annoncé sur Twitter avoir 'plus de deux milliards d'utilisateurs par mois', alors que l'entreprise déclarait il y a un an avoir franchi le cap des... deux milliards.

Les deux milliards d'utilisateurs envoient conjointement quelque cent milliards de messages par jour. Cela correspond à une moyenne d'une cinquantaine de messages par personne et par jour. Plus d'un milliard d'appels sont en outre effectués par jour via l'appli.

Quasiment saturés

Selon le site technologique Tweakers, une explication possible de la stagnation de la croissance pourrait être que les principaux marchés sont aujourd'hui quasiment saturés: aux Pays-Bas par exemple, 95 pour cent des propriétaires d'un smartphone y ont installé l'appli. Pour la Belgique, aucun chiffre n'est actuellement connu.

