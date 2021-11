WhatsApp déploie actuellement une nouvelle fonction vous permettant d'utiliser le service de messagerie sur un maximum de quatre appareils différents, sans que ceux-ci doivent être connectés à votre smartphone.

Ce qu'on appelle le support 'multi-device' est intégré tant dans la version iOS que dans la variante Android de WhatsApp. Il s'agit encore d'un test de la nouvelle fonction, mais en principe, tout le monde peut prendre part à cette bêta. Veuillez cependant tenir compte du fait qu'il faudra assurément patienter quelques jours encore, avant que le support multi-appareil soit disponible pour tout un chacun.

Quelques limites

Les utilisateurs d'Android activeront la fonction via le bouton de menu (trois petits points) en haut et à droite, suivi d'un clic sur Appareils associés. Et si vous possédez un iPhone, allez dans Paramètres, appareils associés. Effectuez alors les quelques étapes indispensables pour prendre part au programme bêta et sélectionnez enfin les appareils qui vous souhaitez associer à votre compte WhatsApp.

Une fois l'association faite, vous pourrez utiliser WhatsApp sur quatre appareils supplémentaires via la version web du service, l'appli WhatsApp Desktop (pour Windows ou macOS) ou via le Facebook Portal - même si ce gadget n'est pas encore disponible chez nous. A cette fin et comme susmentionné, aucune connexion n'est plus requise avec votre smartphone. Si vous ne pouvez pas utiliser votre GSM deux semaines durant, par exemple en cas de perte ou de vol, les appareils liés au compte seront alors dissociés pour des raisons de sécurité.

Quelques limites sont prévues. C'est ainsi qu'il n'est pas possible (via les appareils associés) d'envoyer des messages ou de téléphoner à des personnes ayant encore une ancienne version de WhatsApp sur leur téléphone. Et comme la fonction se trouve encore en phase bêta, sa qualité et ses performances ne sont pas encore toujours

