Les utilisateurs de WhatsApp peuvent désormais activer un mode sombre tant sur iOS que sur Android.

Cette fonction était depuis quelques mois déjà testée en bêta, mais elle va à présent être déployée chez tous les utilisateurs. Via les paramètres de l'appli, il sera possible d'activer l'appli pour les 'chats' (clavardages). L'utilisateur d'Android 10 avec le mode sombre recevra automatiquement la nouvelle fonction.

Le mode sombre veille à ce qu'une appli s'affiche de manière aussi foncée que possible, ce qui s'avère plus agréable pour les yeux de certains. Surtout quand on utilise le smartphone dans l'obscurité, sa puissante lumière blanche peut être quelque peu perturbante.

Chez Facebook, la société mère de Whatsapp, on déclare que non seulement l'arrière plan lumineux sera atténué, mais aussi l'écran du téléphone. C'est ainsi que les lettres blanches (sur fond noir ou gris foncé) apparaîtront un peu moins blanches, ce qui réduira la différence de contraste.

En principe, le nouveau mode est disponible pour quiconque possède la plus récente version de WhatsApp. Dans la pratique, nous avons cependant constaté qu'il n'était pas encore déployé au niveau mondial. Il est possible qu'il faille encore patienter quelques jours, avant que la fonction aboutisse dans les versions non-anglophones de l'appli.

