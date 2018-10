WeWork ouvrira l'année prochaine son premier espace de bureaux belge

Rue du Commerce 31 à Bruxelles: ce sera là que sera inauguré l'an prochain le premier espace de bureaux de WeWork en Belgique. L'entreprise fondée en 2010 - dont le siège se trouve à New York - propose des espaces de bureaux en 'co-working' à ce qu'elle appelle la communauté WeWork. Les membres y disposent d'un accès à internet et ont le choix parmi différentes formules: 'hot-desking', choix d'un bureau ouvert ou d'un bureau privé pour des équipes plus grandes n'appréciant pas le bruit sur le lieu de travail. Le premier bâtiment bruxellois - à proximité de la station de métro Trône - offrira de l'espace pour 1.000 membres de WeWork.

WeWork est actuellement déjà active dans 74 villes disséminées dans 23 pays. En tout, WeWork compte 268.000 membres, dont plus de 60.000 en Europe avec des espaces en Grande-Bretagne, en Irlande, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et en Espagne. WeWork s'adresse majoritairement aux startups et aux jeunes entreprises qui recherchent un environnement qui les inspire, mais quasiment un tiers des membres sont pourtant de grandes sociétés.

Le fait que WeWork arrive à présent aussi dans notre pays, est dû au fait que Bruxelles est le centre d'accueil des institutions européennes et d'entreprises internationales. "Mais aussi grâce à une scène créative, financière et ICT animée, qui démontre l'incroyable puissance innovante de la ville et le rôle central qu'elle joue en Europe", affirme Wybo Wijnbergen, directeur général de WeWork pour l'Europe du Nord.