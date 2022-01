WeRock, la société-mère du service d'envoi numérique WeTransfer, va solliciter une cotation boursière à Euronext Amsterdam. Voilà ce qu'annonce l'entreprise dans un communiqué de presse.

WeTransfer propose un écosystème d'outils de productivité créatifs, mais est principalement connue pour son service d'expédition numérique, utilisé surtout pour transférer des fichiers volumineux. D'après les rumeurs, l'entreprise souhaiterait récolter quelque 160 millions d'euros. La date de l'IPO n'a pas encore été communiquée.

Selon l'entreprise même, WeTransfer dispose mensuellement de 87 millions d'utilisateurs et évoque quelque 100 millions d'euros de ventes l'année dernière. 'Notre suite d'outils de productivité a été spécialement conçue pour inspirer les professionnels créatifs dans leur travail en les incitant à imaginer, partager et fournir du contenu, ce qui se traduit par une collaboration, une co-création et une gestion des clients durant le processus de création', affirme WeTransfer.

