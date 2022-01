La société WeTransfer fera son introduction en Bourse (IPO) vendredi de la semaine prochaine à Amsterdam, a-t-on appris jeudi.

La fourchette de prix d'une action de la société de transfert de données est fixée entre 17,50 et 20,50 euros. WeTransfer compte émettre pour 125 millions d'euros de nouvelles actions, un montant inférieur aux 160 millions d'euros précédemment évoqués. L'argent de l'IPO doit lui permettre de financer sa croissance, notamment par le truchement d'acquisitions. WeTransfer offre un service gratuit, mais accompagné de publicité, de transfert de données. A côté de cela, l'entreprise propose également un abonnement payant qui regroupe l'ensemble de ses services.

WeTransfer compte 87 millions d'utilisateurs et 387.000 abonnés. La société technologique a vu son chiffre d'affaires croître fortement ces dernières années. Elle a profité du recours massif l'an dernier au télétravail pour atteindre un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros. WeTransfer peut en outre se targuer d'être bénéficiaire avec une marge opérationnelle de 30% au cours des neuf premiers mois de 2021.

