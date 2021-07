Le fournisseur de services Westpole s'exporte en France. L'ancien département du groupe IRIS prévoit d'y embaucher cette année entre 50 et 70 collaborateurs.

L'entreprise, qui considère la France comme l'un des principaux marchés ICT, ouvre un nouveau bureau à Strasbourg. Après avoir conclu des contrats avec des opérateurs et institutions à l'échelle européenne et internationale, parmi lesquels la Commission européenne, une expansion à Strasbourg s'avère logique.

Westpole n'est pas l'acteur le plus connu dans son domaine. L'entreprise peut tout de même s'appuyer sur quelques décennies d'expérience, à la suite d'un rachat belge et italien. L'actionnaire Livia Group a en effet racheté, en 2018, l'entreprise italienne Hitachi Systems CBT à Hitachi Systems, et l'a ensuite rebaptisée Westpole.

En 2020, l'entreprise a été agrandie avec l'arrivée du département Professional Solutions du groupe IRIS. C'est ainsi que Westpole compte environ 300 collaborateurs en Belgique (Vilvorde, Louvain-la-Neuve) et au Luxembourg. Si l'on y ajoute les bureaux italiens, on arrive à un effectif total dépassant les 600 collaborateurs. À la tête de l'entreprise, on retrouve l'Italien Massimo Moggi.

L'entreprise, qui considère la France comme l'un des principaux marchés ICT, ouvre un nouveau bureau à Strasbourg. Après avoir conclu des contrats avec des opérateurs et institutions à l'échelle européenne et internationale, parmi lesquels la Commission européenne, une expansion à Strasbourg s'avère logique.Westpole n'est pas l'acteur le plus connu dans son domaine. L'entreprise peut tout de même s'appuyer sur quelques décennies d'expérience, à la suite d'un rachat belge et italien. L'actionnaire Livia Group a en effet racheté, en 2018, l'entreprise italienne Hitachi Systems CBT à Hitachi Systems, et l'a ensuite rebaptisée Westpole.En 2020, l'entreprise a été agrandie avec l'arrivée du département Professional Solutions du groupe IRIS. C'est ainsi que Westpole compte environ 300 collaborateurs en Belgique (Vilvorde, Louvain-la-Neuve) et au Luxembourg. Si l'on y ajoute les bureaux italiens, on arrive à un effectif total dépassant les 600 collaborateurs. À la tête de l'entreprise, on retrouve l'Italien Massimo Moggi.