Le fournisseur de services IT Westpole a transféré ses activités de centre de données de Woluwe chez Unix-Solutions, un centre de données tier III situé à Zaventem. En trois jours, toute l'infrastructure a émigré avec succès', déclare Dirk De Boeck, director managed services.

Westpole dispose d'un 'three datacenter setup' à anneau à fibre optique ('full fiber ring'). Cela garantit un double basculement (failover): si des problèmes se manifestent dans l'un des centres de données, il y a toujours un back-up automatique via les deux autres sites. Mi-2021, l'entreprise décida de remplacer l'un des trois sites sur lesquels elle était présente. Finalement, la choix se porta sur le centre de données d'Unix-Solutions à Zaventem, qui dispose des certificats nécessaires.

'Au niveau du planning des projets, on a opté pour une migration rapide, afin d'offrir une protection maximale aux données de nos clients', affirme De Boeck. 'De la déconnexion le vendredi matin jusqu'au reboot le lundi matin, nous avons travaillé sans interruption pour rendre le tout opérationnel dans les plus brefs délais.'

Westpole dispose chez Unix-Solutions d'un espace privé ('private room'). Cela signifie que l'entreprise est libre d'étendre l'infrastructure et de remplacer par exemple des serveurs ou de l'équipement réseau ou d'en ajouter, sans qu'il faille une autorisation supplémentaire de la part de l'opérateur du centre de données.

