Le service de navigation Waze va ajouter dans 58 pays des avertissements et destinations relatifs au coronavirus, comme des centres de tri, points de collecte et blocages de rues. L'entreprise de navigation a demandé aux autorités du monde entier de lui transmettre les données des centres de tests médicaux et de distribution alimentaire notamment.

Waze a en outre amélioré la fonction de recherche de l'appli, afin de trouver plus aisément les magasins avec drive-in ou points de collecte, ce qui permet de respecter les directives en matière de distanciation sociale.

En mars, l'entreprise a observé un recul sensible du nombre de kilomètres parcourus. C'est ainsi qu'en Belgique depuis le 18 mars, on a effectué 80 pour cent de kilomètres en moins. Et la même tendance est enregistrée dans les villes de notre pays: à Bruxelles, on a ainsi constaté une baisse de 85 pour cent du nombre de kilomètres parcourus depuis la même date. A Gand, on en est à 82 pour cent et à Anvers à 79 pour cent.

