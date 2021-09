Diverses applis de navigation telles Waze et Coyote n'afficheront plus les contrôles d'alcoolémie et de drogue en France. En Belgique, il n'existe aucun projet dans ce sens.

Cette adaptation ne concerne pas les contrôles de vitesse. Les contrôles d'alcoolémie seront cependant visibles au bout de deux heures, selon Le Soir. Renseignements pris, il est question ici d'une nouvelle loi entrant en vigueur en France.

Data News a pris contact avec Waze et Coyote, qui déclarent qu'il n'existe aucun projet dans ce sens dans notre pays. A la Police fédérale, on n'est pas non plus au courant de ce genre de projet.

Chez Coyote, on affirme à notre rédaction que les utilisateurs peuvent encore et toujours indiquer des contrôles dans l'appli. On apporte cependant la nuance, selon laquelle il existe une collaboration étroite avec la police pour des situations spécifiques. C'est ainsi que les contrôles de police aux frontières ne s'affichaient ni durant les confinements ni dans des cas de terrorisme comme lors des attentats à l'aéroport de Bruxelles.

Chez Waze Belgium, on déclare qu'on respectera la loi française, mais ici non plus, il n'existe pas de projet d'extension proactive de cette situation à notre pays.

Cette adaptation ne concerne pas les contrôles de vitesse. Les contrôles d'alcoolémie seront cependant visibles au bout de deux heures, selon Le Soir. Renseignements pris, il est question ici d'une nouvelle loi entrant en vigueur en France.Data News a pris contact avec Waze et Coyote, qui déclarent qu'il n'existe aucun projet dans ce sens dans notre pays. A la Police fédérale, on n'est pas non plus au courant de ce genre de projet.Chez Coyote, on affirme à notre rédaction que les utilisateurs peuvent encore et toujours indiquer des contrôles dans l'appli. On apporte cependant la nuance, selon laquelle il existe une collaboration étroite avec la police pour des situations spécifiques. C'est ainsi que les contrôles de police aux frontières ne s'affichaient ni durant les confinements ni dans des cas de terrorisme comme lors des attentats à l'aéroport de Bruxelles.Chez Waze Belgium, on déclare qu'on respectera la loi française, mais ici non plus, il n'existe pas de projet d'extension proactive de cette situation à notre pays.