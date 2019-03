'Waymo cherche investisseurs'

Les efforts consentis indiqueraient qu'Alphabet, la société-mère de Google et Waymo, veuille limiter la quantité d'argent qu'elle investit elle-même dans sa division. Waymo coûte actuellement au groupe un minimum d'1 milliard de dollars par an, selon The Information. Même si Alphabet est capable de faire aisément face à cet investissement, sa directrice financière Ruth Porat aspire néanmoins, selon le site, à faire fonctionner de manière plus efficiente diverses composantes de l'entreprise et à réaliser des économies sur les coûts.