Walmart intente un procès à Tesla à propos des panneaux solaires de cette dernière. Le géant américain des supermarchés parle de négligence lors de leur installation, après que sept toitures de supermarchés se soient consumées ces dernières années.

La chaîne de supermarchés Walmart accuse Tesla de négligence. Dans sa plainte, Walmart explique qu'une installation et une maintenance plus qu'approximatives des panneaux solaires ont été responsables de sept incendies de toitures de ses supermarchés depuis 2012.

En plus des voitures, Tesla commercialise aussi des panneaux solaires, intégrés ou non à des revêtements de toit. Ces panneaux sont installés par l'entreprise SolarCity rachetée par Tesla en 2016. Cette même SolarCity a également en charge les panneaux solaires placés sur les toitures de 240 supermarchés Walmart. Selon cette dernière, les panneaux solaires en question sont cependant particulièrement inflammables. En tout, depuis 2012, sept toits de supermarchés auraient ainsi pris feu à cause des panneaux solaires.

Dans le cadre de sa plainte, Walmart affirme que les inspections effectuées par Tesla elle-même ont révélé 157 problèmes qui durent être corrigés, dont 48 pouvant générer des problèmes de sécurité. Lors de contrôles réalisés par Walmart, d'autres problèmes encore sont apparus. La chaîne de supermarchés évoque une négligence systématique.