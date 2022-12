Dix jeunes femmes actives dans l'ICT et sources d'inspiration concourent pour le titre de Young ICT Lady of the Year 2023. La rédaction de Data News nomine en outre cinq dirigeantes pouvant prétendre au titre d'ICT Woman of the Year. Les votes sont acceptés jusqu'au 23 décembre.

Qui seront l'ICT Woman of the Year et la Young ICT Lady of the Year 2023? Qui succèdera à Kristel Demotte et à Bélise Songa? Sur www.shegoesict.be, nous vous présentons les candidates pour lesquelles vous pouvez voter. Les lauréates seront connues le 16 février lors de l'événement She Goes ICT. Ce dernier permet à Data News de mettre en exergue des femmes qui se sont distinguées dans un secteur ICT encore et toujours dominé par les hommes. Data News organise cette élection pour la quinzième fois déjà.

Young ICT Lady of the Year Parmi tous les envois, le jury a nominé les dix jeunes femmes ICT suivantes pour lesquelles vous pouvez voter via www.shegoesict.be. Les dix nominées au titre de Young ICT Lady of the Year 2023. © DN Alissa Bey - Director CIO Office, VDAB Lissah Blommaert - Senior Technical Consultant SAP C/4 Hana, Delaware Martina Calleri - Senior Consultant Cybersecurity, Deloitte Stephanie Depuydt - Product Management Lead, In The Pocket Nabila Farhat - Managing Consultant & Account Manager, Capgemini Cornelia Fontes de Mello - Project Manager, Accenture Konstantina Kyriakopoulou - Senior Manager in EU Public Sector, Sopra Steria Benelux Charlotte Pletinckx - Change Manager, Devoteam G Cloud Aagje Reynders - Developer, UX/OI Designer & Inclusion Strategist, Wheelhouse Chloé Van den Bergh - Scrum Master, KBC

ICT Woman of the Year Ces cinq dirigeantes ICT sont mises en évidence par la rédaction de Data News. Sur www.shegoesict.be, nous vous les présentons plus en détail. Voici les cinq nominées au titre d'ICT Woman of the Year 2023. © DN Cécile Gonfroid - CTO & CIO, RTBF Laurence Mathieu - COO & Operations Director Inetum-Realdolmen Aurélie Michaud - Head of CISO Office, Euroclear Valerie Tanghe - Managing Director Technology, Accenture Valerie Zapico - CEO & Founder, Valkuren

Les lauréates sont choisies d'une part par les lecteurs/lectrices de Data News et d'autre part par un jury professionnel composé d'ex-gagnantes et de personnalités du secteur ICT. Le vote public se prolongera jusqu'au 23 décembre, avant que la parole ne soit donnée au jury. Vous trouverez tous les renseignements utiles sur www.shegoesict.be, où vous pouvez aussi émettre votre vote.

Rencontrez les nominées et les lauréates le 16 février

Vous êtes les bienvenus à l'événement She Goes ICT le 16 février prochain. Une soirée très intéressante consacrée à des femmes qui font la une dans le domaine technologique vous attend. Il va de soi que nous y prévoyons aussi un ambiance très chaleureuse. Vous pouvez vous enregistrer dès à présent via https://shegoesict.be/register. Au plaisir de vous y accueillir!

