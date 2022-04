Vous avez encore jusqu'au 8 mai pour voter en faveur de vos fournisseurs, entreprises et produits ICT favoris. Les noms des lauréats seront annoncés le 2 juin lors de l'événement Data News Awards for Excellence à Brussels Expo.

C'est le 2 juin que sera organisée la 23ème édition (déjà!) des Data News Awards for Excellence au Palais 11 de Brussels Expo au Heysel de Bruxelles. Vous y retrouverez tous les ingrédients qui vous sont désormais familiers pour faire de cet événement une soirée festive: splendide award-show, succulent repas et 'high-level networking'. Après l'édition 'Stay Wild' de l'année dernière, nous avons cette fois opté pour une soirée de gala placée sous le thème 'The Art of Networking'.

Dans les prochains jours, nous allons déjà rechercher les lauréats. La décision finale sera prise par notre jury professionnel, mais vous, chers lecteurs, vous avez aussi un rôle important à jouer. Traditionnellement, vos votes déterminent les nominés pris en considération en vue de remporter un Data News Award si convoité. Vous avez encore jusqu'au 8 mai pour voter via www.datanewsawards.be en faveur de votre fournisseur et entreprise préféré dans 14 catégories. La quinzième catégorie, l'ICT Personality of the Year, est réservée à la rédaction. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes et nombreux à faire connaître vos voix que lors des années précédentes!

Les noms des lauréats, nous les annoncerons donc le 2 juin lors des Data News Awards for Excellence. Voulez-vous être des nôtres? Et emmener pour l'occasion vos contacts, clients et prospects? C'est possible! Réservez vos places via www.datanewsawards.be. Rendez-vous le 2 juin.

C'est le 2 juin que sera organisée la 23ème édition (déjà!) des Data News Awards for Excellence au Palais 11 de Brussels Expo au Heysel de Bruxelles. Vous y retrouverez tous les ingrédients qui vous sont désormais familiers pour faire de cet événement une soirée festive: splendide award-show, succulent repas et 'high-level networking'. Après l'édition 'Stay Wild' de l'année dernière, nous avons cette fois opté pour une soirée de gala placée sous le thème 'The Art of Networking'.Dans les prochains jours, nous allons déjà rechercher les lauréats. La décision finale sera prise par notre jury professionnel, mais vous, chers lecteurs, vous avez aussi un rôle important à jouer. Traditionnellement, vos votes déterminent les nominés pris en considération en vue de remporter un Data News Award si convoité. Vous avez encore jusqu'au 8 mai pour voter via www.datanewsawards.be en faveur de votre fournisseur et entreprise préféré dans 14 catégories. La quinzième catégorie, l'ICT Personality of the Year, est réservée à la rédaction. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes et nombreux à faire connaître vos voix que lors des années précédentes!