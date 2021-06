Vous avez encore jusqu'au 20 juin pour voter en faveur de vos fournisseurs, entreprises et produits ICT favoris. Les noms des lauréats seront annoncés le 23 septembre lors de l'événement Data News Awards for Excellence organisé à Brussels Expo.

Après une remise des prix virtuelle l'année dernière, Data News et Roularta Media Group sont ravis de pouvoir vous annoncer qu'ils peuvent de nouveau organiser un événement physique cette année. C'est donc le 23 septembre qu'aura lieu la 22ème édition des Data News Awards for Excellence à Brussels Expo au Heysel de Bruxelles. Tous les ingrédients habituels seront réunis pour faire de cette soirée un événement festif: un énorme 'awardshow', un repas haut de gamme et du 'high-level networking'. Après avoir été contraints d'organiser une édition 'Stay Safe' l'an dernier, nous optons cette fois pour le thème 'Stay Wild'. Nous comptons d'ores et déjà sur vous et sur votre imagination.

Dans les jours qui suivent, nous allons rechercher activement des gagnants potentiels. La décision finale sera certes prise par notre jury professionnel, mais nous vous confions à vous aussi une importante mission. Traditionnellement, vos voix déterminent en effet les nominés qui seront pris en considération pour remporter ce genre de prix très convoité. Vous avez encore jusqu'au 20 juin pour voter via www.datanewsawards.be en faveur de fournisseurs et entreprises ICT dans 13 catégories. La quatorzième catégorie, celle de l'ICT Personality of the Year, est réservée à la rédaction. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes et nombreux que les années précédentes à vous faire entendre!

