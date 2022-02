VOO va mettre fin à son signal TV analogique dans le courant de cette année

VOO va mettre fin à son signal TV et radio analogique dans le courant de cette année pour passer au tout numérique, annonce mercredi l'opérateur télécom. Cela se fera progressivement, région par région, et les clients seront personnellement avertis et accompagnés avant que le signal ne soit coupé.

© Getty Images