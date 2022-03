L'opérateur de télécoms wallon Voo augmentera certains de ses tarifs à partir du 1er avril afin de s'adapter à l'accélération de l'inflation. Ces hausses des prix oscilleront entre 1 et 2,50 euros par mois.

En tout, ce sont 35 tarifs qui seront augmentés. L'abonnement à la télédistribution passera par exemple de 22 euros à 23,50 euros par mois, soit une augmentation de 18 euros par an. Pour les offres commercialisées depuis novembre 2019 la hausse se situera entre 1 et 2,50 euros. Elle sera comprise entre 55 centimes et 2 euros pour les offres antérieures.

Voo adapte habituellement ses tarifs le 1er juillet mais, en raison de l'accélération de l'inflation, l'opérateur a dû adapter son calendrier. L'ensemble des prix actualisés est à retrouver sur le site de l'opérateur dans la section tarifs.

En tout, ce sont 35 tarifs qui seront augmentés. L'abonnement à la télédistribution passera par exemple de 22 euros à 23,50 euros par mois, soit une augmentation de 18 euros par an. Pour les offres commercialisées depuis novembre 2019 la hausse se situera entre 1 et 2,50 euros. Elle sera comprise entre 55 centimes et 2 euros pour les offres antérieures.Voo adapte habituellement ses tarifs le 1er juillet mais, en raison de l'accélération de l'inflation, l'opérateur a dû adapter son calendrier. L'ensemble des prix actualisés est à retrouver sur le site de l'opérateur dans la section tarifs.