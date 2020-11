L'an prochain, Volvo Trucks entend mettre sur le marché une gamme complète de camions électriques, prévus dans un premier temps pour des trajets relativement courts.

A partir de 2021, Volvo commercialisera en Europe des camions électriques, à savoir les Volvo FH, Volvo FM et Volvo FMX. Les spécifications de chacun d'eux ne sont pas encore bien claires, mais ils se caractériseront par un poids brut jusqu'à 44 tonnes et par une autonomie jusqu'à 300 kilomètres.

Initialement, l'entreprise ne ciblera pas encore les transports à longue distance. Elle évoque entre autres la distribution, la collecte des déchets, le transport régional et les activités de construction urbaine. Autrement dit, des camions que ne parcourront pas des centaines de kilomètres par jour.

Outre les modèles susmentionnées, il y aura aussi un Volvo VNR Electric. Ce dernier sera conçu pour le transport régional et sera commercialisé à partir du 3 décembre sur le marché américain. C'est en 2019 que Volvo a démarré la construction de ce modèle, dont la production de masse est prévue pour 2023.

A partir de la seconde moitié de cette décennie, Volvo Trucks entend aussi rendre électriques ses camions pour le transport lourd à longue distance. Ils seront équipés soit de batteries, soit de piles à combustible. Ils devraient ainsi atteindre un plus grand champ d'action, même si Volvo ne cite encore aucun chiffre. L'ambition est de posséder d'ici 2040 une gamme de véhicules ne consommant plus de carburant fossile.

