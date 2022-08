Le constructeur automobile suédois Volvo Cars va agrandir son usine de batteries située à côté de son site gantois, a-t-il indiqué mardi, confirmant une information du Nieuwsblad. L'usine actuelle, où sont assemblées les batteries pour les voitures fabriquées à Gand, aura bientôt une nouvelle aile.

Le site de Volvo Cars Gand assemble les premiers modèles électriques de la marque: la XC40 Recharge et la C40. Le constructeur entend tripler sa capacité de production de ces deux modèles, mais la fabrique de batteries peut pour l'instant seulement traiter 150.000 unités annuellement. "Le nouveau bâtiment pourra au moins en produire autant, peut-être plus", avance la porte-parole Barbara Blomme.

Les travaux préparatoires ont débuté fin juin et la fin du chantier est attendue au second semestre 2023. Pour l'instant, Volvo Cars emploie 240 personnes, réparties en trois équipes, pour l'assemblage des batteries à Gand. "Nous ne pouvons pas encore faire de prévisions concernant les nouveaux emplois nécessaires à l'agrandissement", indique Mme Blomme. "Mais dans le cadre de la stratégie d'électrification, Volvo Cars Gand continuera à recruter."

Le constructeur est déjà l'un des plus importants employeurs industriels de Flandre, avec près de 7.000 employés et des centaines de postes vacants.

Le site de Volvo Cars Gand assemble les premiers modèles électriques de la marque: la XC40 Recharge et la C40. Le constructeur entend tripler sa capacité de production de ces deux modèles, mais la fabrique de batteries peut pour l'instant seulement traiter 150.000 unités annuellement. "Le nouveau bâtiment pourra au moins en produire autant, peut-être plus", avance la porte-parole Barbara Blomme.Les travaux préparatoires ont débuté fin juin et la fin du chantier est attendue au second semestre 2023. Pour l'instant, Volvo Cars emploie 240 personnes, réparties en trois équipes, pour l'assemblage des batteries à Gand. "Nous ne pouvons pas encore faire de prévisions concernant les nouveaux emplois nécessaires à l'agrandissement", indique Mme Blomme. "Mais dans le cadre de la stratégie d'électrification, Volvo Cars Gand continuera à recruter."Le constructeur est déjà l'un des plus importants employeurs industriels de Flandre, avec près de 7.000 employés et des centaines de postes vacants.