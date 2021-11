Volvo Car Gent interrompt ce mercredi une fois encore sa chaîne de production en raison de la carence mondiale de puces. Deux équipes se sont vu confier d'autres tâches ou sont autorisées à suivre des formations au sein de l'entreprise. S'il n'y a pas d'alternative, les travailleurs seront mis en chômage économique. Lundi, l'équipe de nuit n'avait pas travaillé non plus.

Volvo - comme d'autres constructeurs automobiles - est aux prises avec des problèmes de livraison en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs et d'autres composants. Il en résulte depuis quelques mois déjà des arrêts au niveau de la production. Volvo Car Gent occupe quelque 6.500 travailleurs. L'usine de Gand est même le principal employeur industriel de Flandre.

Le fait qu'il y ait ce trimestre encore des problèmes de production à haute valeur technologique n'a rien d'inopiné. D'autres constructeurs automobiles doivent faire face aux mêmes difficultés. On ignore pour l'instant encore si des arrêts de production se manifesteront aussi la semaine prochaine chez Volvo Car Gent.

Chez l'autre important constructeur de véhicules situé dans le port de Gand, Volvo Trucks, on apprend cependant qu'il n'est pas question de nouveaux problèmes de production en raison de la carence récurrente de semi-conducteurs.

Volvo - comme d'autres constructeurs automobiles - est aux prises avec des problèmes de livraison en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs et d'autres composants. Il en résulte depuis quelques mois déjà des arrêts au niveau de la production. Volvo Car Gent occupe quelque 6.500 travailleurs. L'usine de Gand est même le principal employeur industriel de Flandre.Le fait qu'il y ait ce trimestre encore des problèmes de production à haute valeur technologique n'a rien d'inopiné. D'autres constructeurs automobiles doivent faire face aux mêmes difficultés. On ignore pour l'instant encore si des arrêts de production se manifesteront aussi la semaine prochaine chez Volvo Car Gent.Chez l'autre important constructeur de véhicules situé dans le port de Gand, Volvo Trucks, on apprend cependant qu'il n'est pas question de nouveaux problèmes de production en raison de la carence récurrente de semi-conducteurs.