Volvo autorisée à tester des voitures autonomes en Suède

Volvo collaborera avec l'entreprise Veoneer, suédoise elle aussi, qui développe de la technologie pour voitures autonomes. Trois trajets ont été sélectionnés pour effectuer les tests: l'E4 entre Stockholm et Malmö, l'E6 entre Göteborg et Malmö et une nationale entre Jönköping et Göteborg. Les trois trajets se trouvent dans le sud du pays.

Aux commandes des voitures, on trouvera des conducteurs chevronnés, qui ne toucheront en principe pas le volant, mais pourront intervenir le cas échéant. Les voitures rouleront à une vitesse maximale de 80 kilomètres à l'heure.