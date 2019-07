Volkswagen et Ford envisagent de collaborer étroitement pour produire des voitures électriques et autonomes.

Les deux entreprises coopéraient déjà, mais ce partenariat s'intensifiera très probablement nettement. Selon l'agence Reuters, Volkswagen partagera avec Ford sa MEB, une plate-forme automobile modulaire.

Cette collaboration poussée sera débattue le 11 juillet au sein du conseil d'administration de Volkswagen, selon les sources de Reuters. Les deux firmes ne le confirment pas encore, mais déclarent que les négociations entre elles se déroulent de manière positive.

L'arrivée de véhicules électriques et autonomes engendre de plus en plus de rapprochements entre les constructeurs de voitures traditionnels. La semaine dernière encore, Daimler et BMW, qui avaient annoncé depuis assez longtemps déjà une collaboration, ont laissé entendre vouloir lancer une voiture autonome à l'horizon 2024.