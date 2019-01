Voici les voitures électriques les plus populaires dans notre pays

L'auto électrique la plus vendue en 2018 était la Nissan Leaf. Avec 973 voitures vendues, la Leaf possédait l'année dernière une part de 26,67 pour cent sur le marché des nouvelles voitures électriques immatriculées. Voilà ce qui ressort des chiffres de la fédération automobile Febiac que Data News a pu consulter.

A la deuxième place, on trouve la Tesla Model S et ses 535 voitures ou 14,67 pour cent de part de marché. Quant à la variante électrique de la Volkswagen Polo, elle est la troisième voiture la mieux vendue dans ce segment avec 415 unités, soit 11,38 pour cent de part de marché. La BMW I3 la talonne avec 405 voitures vendues.

De la sixième à la dixième place, on trouve successivement la Tesla Model X, la Renault Zoë, la Smart Fortwo, la Jaguar I-Pace, l'Hyundai Ioniq et la Smart Forfour.

3.648 nouvelles voitures électriques

En tout, 3.648 voitures électriques ont été immatriculées l'année dernière, contre 2.713 en 2017. Pour 2016 et 2015, on en était respectivement à 2.055 et 1.360.

immatriculations part de marché Nissan Leaf 973 26,67% Tesla Model S 535 14,67% Volkswagen Golf 415 11,38% BMW I3 405 11,10% Tesla Model X 343 9,40% Renault Zoë 292 8,00% Smart Fortwo 150 4,11% Jaguar I-Pace 116 3,18% Hyundai Ioniq 80 2,19% Smart Forfour 61 1,67%

Surtout des voitures de société flamandes

La plupart des voitures électriques (71,82 pour cent) ont été immatriculées en Flandre. 15,27 pour cent ont été immatriculées en Wallonie et 12,91 pour cent à Bruxelles.

Ce sont surtout les entreprises flamandes qui acquièrent des véhicules électriques. 42,27 pour cent d'entre eux sont des voitures de société achetées dans le nord du pays. 15,46 pour cent sont des voitures de société acquises en leasing en Flandre, alors que 12,28 autres pour cent ont été achetées par des particuliers.

En Wallonie et à Bruxelles, les voitures électriques sont également le plus souvent achetées par des entreprises. C'est ainsi que les entreprises bruxelloises ont acquis 12,23 pour cent de voitures de ce genre (pour moitié achetées et pour l'autre moitié acquises en leasing). En Wallonie, il s'agit de 10,94 pour cent.