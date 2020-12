Selon une habitude annuelle, Google a dressé les mini-listes de fin d'année des mots-clés les plus populaires de 2020. Au cours d'une année, où l'on n'a eu droit à pas grand-chose de plus qu'une pandémie et à des élections présidentielles américaines tumultueuses, les listes étaient cette fois assez prévisible.

Sur la plupart des mini-listes pour 2020, on retrouve le covid-19 à tous les étages. Avec tout ce que cela suppose évidemment, du genre: quels en sont les symptômes? Qu'est-ce qu'un confinement? Comment réaliser soi-même des masques? Nous nous sommes aussi fortement intéressés à la situation dans d'autres pays européens, plus précisément dans des lieux de vacances populaires telles l'Italie ou la France.

Mojito!

Le confinement a obligé le Belge à rechercher des hobbys tant nouveaux que créatifs, comme en cuisine, en témoigne la popularité des mots-clés de recettes. Alors que les flamands saisissaient surtout sur Google des termes tels brownies, wafels et smoothies, les francophones recherchaient essentiellement des recettes liées au pain, à la mousse au chocolat et aux crêpes. Le terme mojito a été aussi singulièrement souvent saisi du côté flamand et se trouve à la deuxième place sur la liste des recettes tendances.

Découvrez aussi la vidéo Year in Search 2020 de Google

Et puis, il y eut les élections américaines. Joe Biden trône en haut de la liste des figures politiques internationales les plus tendances, alors que la nouvelle vice-présidente Kamala Harris se classe quatrième. Parmi les politiciens belges, on a un top trois entièrement féminin avec la ministre de la fonction publique Petra De Sutter, l'ex-première ministre Sophie Wilmès et Maggie De Block, l'ex-ministre de la santé, des affaires sociales, de l'asile et de la migration.

Loisirs

Le sport et la télévision ont été les principaux dérivatifs en 2020. Le top trois des mots-clés en sport dans notre pays se compose de Roland Garros, du Tour de France et de la Nations League. Autre thème de loisir privilégié par les néerlandophones: les singles de Love Island (Vijf), le numéro un sur la liste des programmes TV et films les plus regardés dans le nord du pays. Love Island est suivi de près par WTFock, une série sur un groupe de jeunes fréquentant l'enseignement secondaire, à suivre chaque jour en ligne. Vient ensuite le concours de chansons The Masked Singer. En raison de la popularité de ce dernier programme, la lauréate Sandra Kim apparaît aussi sur la liste des personnalités nationales les plus tendances.

L'ensemble des mini-listes de mots-clés les plus populaires en 2020

Figures politiques belges Petra De Sutter, Sophie Wilmès, Maggie De Block, Frank Vandenbroucke, Alexander De Croo, Annelies Verlinden, Conner Rousseau, Mathieu Michel, Ludivine Dedonder, Emir Kir

Figures politiques internationales Joe Biden, Donald Trump, Kim Jong-un, Kamala Harris, Boris Johnson, Benjamin Griveaux, Barack Obama

Evénements sportifs Roland Garros, Tour de France, Nations League, US Open 2020, Champions League 2020, Belgique-Angleterre, Container Cup, PSG-Bayern, Belgique-Danemark, Giro

Jeux en ligne Scoodle, Play, Among us, Fifa 21, Fall guys, Valorant, Genshin Impact, Assassin's Creed Valhalla, Animal crossing, Call of Duty Cold War

Personnalités nationales Sean Dhondt, Delphine Lecompte, Sandra Kim, Chibi Ichigo, Peter De Graef, Stan Van Samang, Umi Defoort, Marc Van Ranst, Kevin Janssens, Kastiop

Personnalités internationales Fabio Jakobsen, Melania Trump, Michael Jordan, Tom Hanks, Kanye West, Gabriel Byrne, Karine Ferri, Amber Heard, Erling Braut Haaland, Joe Exotic

Personnalités décédées Kobe Bryant, Naya Rivera, Diego Maradona, Annie Cordy, Ilse Uyttersprot, Ward Verrijcken, Sean Connery, George Floyd, Johny Voners, Chadwick Boseman

Top tendance - Diables Rouges Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers, Jason Denayer, Zinho Vanheusden, Kevin De Bruyne, Hans Vanaken, Axel Witsel, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Dries Mertens

Sur la plupart des mini-listes pour 2020, on retrouve le covid-19 à tous les étages. Avec tout ce que cela suppose évidemment, du genre: quels en sont les symptômes? Qu'est-ce qu'un confinement? Comment réaliser soi-même des masques? Nous nous sommes aussi fortement intéressés à la situation dans d'autres pays européens, plus précisément dans des lieux de vacances populaires telles l'Italie ou la France.Le confinement a obligé le Belge à rechercher des hobbys tant nouveaux que créatifs, comme en cuisine, en témoigne la popularité des mots-clés de recettes. Alors que les flamands saisissaient surtout sur Google des termes tels brownies, wafels et smoothies, les francophones recherchaient essentiellement des recettes liées au pain, à la mousse au chocolat et aux crêpes. Le terme mojito a été aussi singulièrement souvent saisi du côté flamand et se trouve à la deuxième place sur la liste des recettes tendances.Et puis, il y eut les élections américaines. Joe Biden trône en haut de la liste des figures politiques internationales les plus tendances, alors que la nouvelle vice-présidente Kamala Harris se classe quatrième. Parmi les politiciens belges, on a un top trois entièrement féminin avec la ministre de la fonction publique Petra De Sutter, l'ex-première ministre Sophie Wilmès et Maggie De Block, l'ex-ministre de la santé, des affaires sociales, de l'asile et de la migration.Le sport et la télévision ont été les principaux dérivatifs en 2020. Le top trois des mots-clés en sport dans notre pays se compose de Roland Garros, du Tour de France et de la Nations League. Autre thème de loisir privilégié par les néerlandophones: les singles de Love Island (Vijf), le numéro un sur la liste des programmes TV et films les plus regardés dans le nord du pays. Love Island est suivi de près par WTFock, une série sur un groupe de jeunes fréquentant l'enseignement secondaire, à suivre chaque jour en ligne. Vient ensuite le concours de chansons The Masked Singer. En raison de la popularité de ce dernier programme, la lauréate Sandra Kim apparaît aussi sur la liste des personnalités nationales les plus tendances.