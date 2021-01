Les finalistes de l'ICT Woman et de la Young ICT Lady of the Year sont connues. Enregistrez-vous maintenant pour participer gratuitement et en direct à l'événement sans quitter votre siège confortable.

Vos votes ont été dépouillés. Parmi les dix jeunes femmes et les cinq top-directrices, vous avez choisi les cinq candidates suivantes au titre de Young ICT Lady of the Year 2021 et ces trois finalistes briguant le titre d'ICT Woman of the Year 2021.

Young ICT Lady of the Year Les 5 finalistes au titre de Young ICT Lady of the Year 2021. © DN/KVdS Alice Coupez , SAP functional consultant, delaware

, SAP functional consultant, delaware Elke Craenen , Product Owner Extra Services Mass Retail KBC Mobile, KBC

, Product Owner Extra Services Mass Retail KBC Mobile, KBC Ayla Cremmery , Technical Consultant, AE

, Technical Consultant, AE Annlore Defossez , Data Management Senior Consultant, Capgemini

, Data Management Senior Consultant, Capgemini Dorien Van Steenberge, Associate Manager in Technology Resources,

ICT Woman of the Year 2021 Les 3 finalistes au titre d'ICT Woman of the Year 2021. © DN/KVdS Voici les trois 3 finalistes au titre d'ICT Woman of the Year 2021. © DN/KVdS Rima Farhat , Managing Director, Lead of Technology Resources Industry Accenture Belgium

, Managing Director, Lead of Technology Resources Industry Accenture Belgium Cindy Smits , Founder & Coordinator Digitale Wolven

, Founder & Coordinator Digitale Wolven Tine Vandenbreeden, CEO MobileXpense

Remise des prix en direct le 4 février: enregistrez-vous sans tarder

Après le vote du public, c'est à présent au jury professionnel de désigner les lauréates. Ces dernières seront récompensées le 4 février lors d'une remise des prix en direct sur www.shegoesict.be. Voulez-vous suivre l'événement dans votre fauteuil? C'est entièrement gratuit, mais vous devez vous enregistrer à l'avance via www.shegoesict.be.

Quel est donc le lien entre les chaussures et la science?

Vous pouvez directement faire connaissance virtuelle avec les finalistes et découvrir le lien précis existant entre les chaussures et la science. Katrien Herdewyn est la fondatrice d'Elegnano: une fusion entre élégance et nanotechnologie. Hightech in high heels? Katrien se fera un plaisir de vous expliquer tout cela le 4 février. Ne manquez donc pas de vous enregistrer sur www.shegoesict.be. Au plaisir de vous rencontrer le 4 février!

