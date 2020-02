Vos votes ont été comptabilisés: il en ressort que les cinq jeunes femmes suivantes vont concourir pour le titre de Young ICT Lady of the Year. C'est le 20 février que nous annoncerons le nom de la lauréate lors de l'événement She Goes ICT.

Il y a précisément un mois, Data News désignait les dix nominées au titre de Young ICT Lady of the Year: dix jeunes femmes ambitieuses qui font chacune la différence dans un environnement ICT et qui militent pour attirer davantage de femmes vers le biotope ICT. Vous avez été très nombreux à voter - et nous vous en remercions chaleureusement - pour plébisciter ces 5 finalistes:

Cindy Claeys , Senior consultant (Capgemini)

, Senior consultant (Capgemini) Femke De Backere , Senior researcher semantics and machine learning (UGent - Imec)

, Senior researcher semantics and machine learning (UGent - Imec) Ellen Lemaire , Blockchain/Distributed Ledger Technology advisor (KBC)

, Blockchain/Distributed Ledger Technology advisor (KBC) Julie Scherpenseel , Chief Growth Officer (ML6)

, Chief Growth Officer (ML6) Céline Thooris, Head of Artificial Intelligence & Robotics (Belfius Bank)

Ces cinq jeunes femmes auront donc l'opportunité de défendre plus avant leur candidature et de s'expliquer face à notre jury professionnel. Qui sera la lauréate finale? Nous dévoilerons son nom le 20 février à la Maison du Bois à Bruxelles. Nous vous y annoncerons aussi qui parmi les 3 top-entrepreneuses ICT sera l'ICT Woman of the Year.

Vous pouvez encore être des nôtres le 20 février She Goes ICT sera organisé cette année le 20 février à la Maison du Bois à Bruxelles: l'occasion idéale pour faire plus ample connaissance avec les nominées. Nous y annoncerons qui sera cette fois l'ICT Woman of the Year et la Young ICT Lady of the Year. Mais pas avant qu'Elke Geraerts n'aborde en long et en large l'importance de l'intelligence authentique. Réservez aujourd'hui encore votre ticket pour She Goes ICT via www.shegoesict.be. www.shegoesict.be © DN

