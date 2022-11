Le nouveau superordinateur le plus économe en énergie au monde vient de voir le jour. La machine émanant du Flatiron Institute atteint 65,091 milliards de FLOPS par watt et fait ainsi un peu mieux que le précédent numéro un.

Les superordinateurs sont classés sur base de leurs opérations en virgule flottante par seconde (FLOPS en abrégé). En tout, le nouveau superordinateur du Flatiron Institute de New York atteint 2.038 milliards de FLOPS. Pour figurer dans le classement Green 500, c'est cependant le nombre de FLOPS par watt qui est pris en considération.

La machine succède ainsi au Frontier Test & Development System (TDS) se trouvant dans l'Oak Ridge National Laboratory au Tennessee, qui avait atteint 62,684 milliards de FLOPS par watt. En guise de comparaison, le superordinateur le plus rapide au monde, lui aussi un système Frontier, atteint 52,227 milliards de FLOPS par watt.

Le superordinateur le plus économe en énergie en passe d'être fourni sera utilisé pour la recherche en matière d'astrophysique computationnelle, de biologie, de mathématiques, de neurosciences et de physique quantique. La machine a été fabriquée par Lenovo et contient plus de quatre-vingts GPU Nvidia H100 Tensor Core.

